Riapertura impianti a fune, Uncem: "Notizia positiva per la stagione turistica estiva"

"Saranno le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attivarsi per sbloccare la riapertura degli impianti di risalita in montagna, assicurando la ripresa delle attività turistiche, trasportistiche e commerciali verso la stagione estiva", sottolinea Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, in merito alla riapertura degli impianti a fune.

"Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la nota firmata dal Capo di gabinetto del Ministro Alberto Stancanelli, e ringrazio per il lavoro il Consigliere del Governo per la Montagna Enrico Borghi, che ha sbloccato le riaperture, come anche Uncem e le Associazioni degli Impiantisti, in primis Arpiet, Anef, Federfuni, avevano sollecitato. Le Regioni interessate possono introdurre da subito misure derogatorie rispetto a quelle disposte con Dpcm 33 del 16 maggio 2020, che aveva stabilito che gli impianti a fune dovevano restare chiusi fino al 14 giugno 2020".

"Con Borghi, Uncem ringrazia anche i Ministri Boccia e De Micheli. Ora gli impiantisti definiranno regole per la prevenzione sanitaria e del contagio, e lavoreranno per programmare la stagione estiva, forte di una ottima previsione sui flussi turistici, ma anche quella invernale. Uncem e tutto il sistema degli Enti locali saranno al loro fianco".