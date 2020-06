Dall'Argentina a Nichelino, viaggio alla scoperta delle proprie origini

Dalle Ande alle Alpi, dall'Argentina a Nichelino, in un viaggio alla riscoperta delle proprie origini.

Una famiglia sudamericana di origini torinesi nichelinesi ha realizzato il suo sogno. René Forneris, nato in Argentina, con nel cuore il desiderio di rivedere la terra di origine della sua famiglia, è arrivato a Nichelino prima che scoppiasse la pandemia. Qui, grazie all’aiuto di un omonimo conosciuto pochi mesi prima su un social network, ha scoperto che la casa di suo nonno, dove l’uomo era nato a fine Ottocento, pochi anni prima della partenza per l’America Latina, esisteva ancora.

E’ stata una scoperta che ha scaldato il cuore di René giunto a Nichelino con la famiglia. Non solo: gli argentini hanno ricevuto il benvenuto dall’amministrazione comunale, nelle persone dell’assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero, del sindaco Giampiero Tolardo, e della responsabile dell’archivio storico del Comune Gabriella Mosso. Dopo i saluti in Municipio, hanno visitato la chiesa S.S. Trinità, accolti da don Riccardo Robella e poi hanno finalmente avuto il tanto desiderato appuntamento con l’ex casa del nonno, sita in via del Castello.

Questo è stato il momento più emozionante del viaggio a Nichelino. Che per i Forneris adesso è diventata la città d'adozione.