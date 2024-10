Automotive, 31 i licenziamenti annunciati alla PSA Pipes di Nichelino

Licenziamento per 31 lavoratori, l’intera forza lavoro, e chiusura dello stabilimento. È quanto ha comunicato alle organizzazioni sindacali la PSA Pipes di Nichelino, azienda che opera nelle lavorazioni di profilati metallici per il settore automotive. Venuti a conoscenza della notizia, i lavoratori si sono riuniti in assemblea e hanno svolto un presidio di protesta ai cancelli dello stabilimento. Per la città una nuova situazione delicata, a pochi mesi dal crack Delgrosso.

La preoccupazione dei sindacati

In base a quanto comunicato dall’azienda, che opera in regime di mono committenza, le ragioni della chiusura sono legate alla cessazione degli ordini da parte della società cliente, che ha internalizzato le produzioni finora assegnate alla PSA di Nichelino.

Dichiara Ciro Di Dato, responsabile territoriale per la UILM Torino: “Non è accettabile che un’azienda ancora sana decida di cessare l’attività abbandonando al proprio destino 31 famiglie. Il 25 ottobre all’Api si svolgerà l’incontro che abbiamo richiesto all’azienda, in cui ribadiremo la richiesta di valutare tutte le possibilità alternative alla chiusura, a partire dall’utilizzo degli strumenti a disposizione per tutelare i lavoratori in questa fase molto critica per il comparto”.

Tolardo: "Ricollocare una parte dei dipendenti"

Ha appreso della notizia con sconcerto anche il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo: "E' un effetto collaterale di un problema globale, che mi preoccupa non poco. Chi nel settore dell'automotive ha molto esternalizzato nel passato, ora che si vive una fase di crisi pensa di risparmiare riportando a casa una parte o l'intera produzione. Conosco PSA Pipes, mi sembra un'azienda seria, so che si sta cercando di ricollocare almeno una parte dei dipendenti, anche se farlo per tutti e 31 mi pare difficile".

"Occorre lavorare di concerto con il sindacato per dare una risposta a queste persone e alle loro famiglie, che per l'ennesima volta - come accaduto in altre situazioni simili - stanno vivendo un momento davvero drammatico", ha concluso Tolardo.