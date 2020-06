Torna il sereno su Torino e provincia, dopo la pioggia e la grandine

In serata è tornato il sereno su Torino, abbracciata dall'arcobaleno dopo il violento nubifragio di oggi pomeriggio, con grandine mista alla pioggia e forti raffiche di vento.

Decine sono state le telefonate ai Vigili del Fuoco per allagamenti, rami d'albero in strada e tombini intasati. Balconi e tetti si sono ricoperti del bianco dei chicchi, che hanno raggiunto discrete dimensioni. Nella provincia i problemi maggiori, con alcune strade trasformate in torrenti a Cambiano e problemi anche Santena, finita sott'acqua.

A Moncalieri, al confine con Trofarello, i pompieri hanno cercato per oltre un’ora un uomo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato portato via dall'acqua del rio San Bartolomeo, dietro il centro commerciale 45 Nord. L’allarme è poi rientrato poco dopo le 20.

E la pioggia prevista per i prossimi giorni non fa restare tranquilli, di fronte al rischio di nuovi problemi e allagamenti.