Bitcoin sostituirà l'oro in futuro: ecco cosa dicono gli esperti

Introduzione

Per molto tempo, una particolare forma di conversazione sta guadagnando terreno nei circoli crittografici. Questa conversazione ruota attorno alla natura del Bitcoin e alla possibilità di sostituire l'oro. In tempi recenti, l'abilità di Bitcoin come solida copertura ha attirato l'attenzione degli investitori, i quali ritengono che la criptovaluta diventerà una copertura stabile in futuro.

In questo articolo, esamineremo se si tratta di una mera congettura o se c'è qualche verità in merito. Esamineremo anche alcune proprietà, che hanno indotto gli investitori a proclamare Bitcoin come il nuovo "oro digitale". Infine, esamineremo entrambi i lati delle opinioni e vedremo cosa dicono sostenitori e critici.

Bitcoin e oro: somiglianze

Una delle prime cose, di cui dovremmo discutere, riguarda il modo in cui Bitcoin è simile all'oro per alcuni aspetti importanti.

Sia Bitcoin che Gold sono disponibili sulla terra in quantità finite o limitate. Ciò significa che non hanno un'offerta illimitata. Se non si dispone di un'offerta illimitata, il valore di un bene viene fissato come riserva di valore.

Sia Bitcoin che Gold possono essere facilmente trasferiti attraverso paesi e continenti. In altre parole, entrambi godono dell'accettabilità universale. Puoi scambiare il tuo oro con valuta in Russia, come puoi fare a Puerto Rico. Lo stesso vale anche per i Bitcoin.

Bitcoin può emergere come un 'archivio di valore' credibile in diversi paesi?

Uno dei principali argomenti, che viene inoltrato riguarda lo sviluppo di Bitcoin nei paesi in via di sviluppo. Se hai familiarità con la situazione economica e gli avvenimenti finanziari nel mondo sottosviluppato, ti renderai conto di come le loro valute soffrono di estrema volatilità.

Ciò significa che una libbra di pane potrebbe valere 10 o 1000 entro una settimana. Come riserva di valore, Bitcoin potrebbe aiutare a rimuovere questa volatilità e stabilizzare l'economia in modo sostanziale. Gli esperti sottolineano che la perdita di valore in valuta non è solo una preoccupazione per le masse.

È anche una pessima notizia per i governi e le banche centrali che devono scambiare le proprie valute per acquistare forniture globali come petrolio, cibo e medicine. Un altro motivo importante che contribuisce alla spinta del Bitcoin sull'oro sono i Millennials e la Gen Z.

Le generazioni precedenti sono i prodotti di un'economia digitale. Acquistano, mangiano, viaggiano online e si aspettano che anche la loro valuta sia virtuale. Questo li rende la generazione che chiamerà tutti gli scatti nel prossimo futuro. In altre parole, per le giovani generazioni, si tratta solo crypto engine .

Bitcoin non può sostituire l'oro: cosa dicono gli scettici?

Non c'è dubbio che Bitcoin abbia ancora molta strada da fare per sostituire l'oro. Tuttavia, i critici che credono che Bitcoin non possano mai raggiungere questa distinzione sulla base di punti concreti.

Sottolineano che il mondo sottosviluppato non ha sempre accesso all'elettricità e a Internet. In una tale situazione, è praticamente impossibile avere un sistema valutario, che ha alla base, elettricità e Internet.

Un altro motivo che hanno messo in evidenza è il fatto che l'oro ha usi diversi oltre ad essere solo una riserva di valore. Ad esempio, l'oro è ampiamente utilizzato nella gioielleria. Trova anche un uso dilagante in settori come l'elettronica e servizi medici come l'odontoiatria.

Tuttavia, per contrastare lo stesso, i sostenitori di Bitcoin usano l'argomento della tecnologia Blockchain, affermano che le moderne comunicazioni, pagamenti e catene di approvvigionamento possono essere costruite utilizzando la tecnologia Blockchain.

Conclusioni

Se Bitcoin sarà mai in grado di sostituire l'oro è qualcosa, che solo il tempo sarà in grado di dirci. Tuttavia, seguendo le risposte iniziali, Bitcoin continua a mostrarci un futuro promettente. Dovremo tutti aspettare e vedere se siamo in grado di vedere questa realtà nelle nostre vite o no.