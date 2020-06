Cnh di San Mauro: accordo sulla cassa, dal 22 giugno il via alla riconversione dello stabilimento

Sedici mesi di cassa integrazione. Quasi un anno e mezzo (16 mesi). E quasi trecento lavoratori coinvolti. In questo caso, però, il Covid non c'entra nulla, o meglio: è solo un elemento accessorio. Si tratta infatti della situazione della CNH di San Mauro Torinese, già da tempo sotto i riflettori di istituzioni e sindacati alla luce dei nuovi piani che sembrano interessare il marchio nel suo insieme e in particolare la sua presenza sul territorio torinese.



Movimenti e procedure che si erano già manifestate con mesi di anticipo rispetto all'avvento del Coronavirus e che ora, confidando in una frenata costante della pandemia, procedono ulteriormente: è stato infatti siglato in queste ore l’accordo per la cassa integrazione straordinaria che sarà funzionale alla riorganizzazione dello stabilimento, a partire dal prossimo 22 giugno e che di fatto ratifica l’intesa del marzo scorso raggiunta a livello nazionale. Le attività dello stabilimento si esauriranno entro agosto, dopodiché inizierà la riconversione del sito, che in precedenza produceva escavatori, in un polo logistico 4.0.

Ma gli interventi non riguarderanno soltanto lo stabilimento. L’intesa tra azienda e sindacati prevede infatti anche un percorso formativo che inizierà nel prossimo mese di febbraio (il 2021). Nel frattempo, su base volontaria e a seconda dell’andamento del mercato, i lavoratori potranno andare in distacco presso altri stabilimenti del gruppo. Su questo, l’accordo prevede una “corsia preferenziale” per le lavoratrici e i lavoratori monoreddito.