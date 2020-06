Gallo (Pd): "Tavolo Irap, soddisfazione per l'avvio dei lavori"

“Bene l’avvio del tavolo di lavoro per la rimodulazione della quota regionale dell’Irap come richiesto nel nostro ordine del giorno a marzo! Auspico che l’iter si concluda nel più breve tempo possibile affinché questa rimodulazione possa essere operativa dal 1 gennaio 2021”, dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“A giugno l’Irap è stata abolita dal Governo, un taglio da 4 miliardi a favore di 2 milioni di imprese – prosegue Gallo – e questo rappresenta già un aiuto per il mondo economico che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito o subirà gravi contraccolpi. Lavoreremo intensamente per trovare la migliore soluzione possibile per il sistema delle imprese”.