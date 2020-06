Commissione di inchiesta sul Covid-19, dietrofront di Lega e soci. Grimaldi (LUV): "Non accettiamo alcun ricatto"

“Il "caso Piemonte" ci ha portati a essere la seconda regione più colpita dal Covid”, attacca il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, alla ripresa dei lavori in Aula, dopo un lungo braccio di ferro in Capigruppo.

“Dobbiamo capire perché nella nostra Regione non siamo stati in grado di tutelare chi lavorava in prima linea per tutti noi, in particolare il personale socio-sanitario, e i più fragili. Vogliamo verità e giustizia per i morti nelle Rsa e vogliamo controllare ogni appalto e subappalto affidato durante la crisi. Per questo non faremo nessun passo indietro".

"La maggioranza continua il suo ostruzionismo e il braccio di ferro contro la Commissione di inchiesta sulla gestione della crisi Covid. Sembrava si potesse arrivare a una soluzione condivisa, invece oggi in Aula Lega e soci antepongono a ogni apertura un mercimonio su temi a loro molto cari: l’istituzione di una Commissione permanente sull'autonomia differenziata e la fine della discussione generale sull'omnibus, dove hanno inserito norme sulla caccia e sulle cave, loro cavalli di battaglia", prosegue Grimaldi nel corso della seduta in cui sono in discussione le proposte mozioni per l'istituzione di una commissione di inchiesta o di una indagine conoscitiva sull'emergenza da Covid 19.

"Sia chiaro - conclude Grimaldi - che noi non ci facciamo ricattare e non accettiamo baratti e compromessi al ribasso. La Commissione d’inchiesta deve accertare e rispondere degli errori commessi nella fase 1 di fronte ai cittadini e su questo punto non cederemo".

“Oggi avremmo dovuto votare la costituzione della Commissione di indagine o di inchiesta sull’emergenza Covid-19 perché, come abbiamo più volte ribadito, è fondamentale approfondire i vari aspetti legati all’emergenza COVID. La Maggioranza, invece, ha anteposto a un tema tanto delicato la richiesta di procedere a esaminare l’istituzione della Commissione Autonomia e, su indicazione dell’Assessore Marrone, il disegno di legge “omnibus”. Per il centrodestra evidentemente non ha grande importanza approfondire questi aspetti sanitari?” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

"La decisione di oggi della maggioranza regionale di non affrontare il dibattito sull'apertura di una commissione sulla gestione dell'emergenza Covid - conclude poi il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle - è una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita a causa del virus e di chi ha subìto, sul proprio corpo, gli effetti devastanti di questa pandemia. Cos'hanno da nascondere Cirio e la Lega? Perché non intendono affrontare questo argomento? Una commissione sarebbe uno strumento utile per individuare gli errori commessi nel passato e lavorare per migliorare la risposta del sistema sanitario regionale in occasione di eventi simili in futuro. La maggioranza in questo modo preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto".