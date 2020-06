Collegno, barriere antirumore per proteggere Savonera

A Collegno arrivano le barriere antirumore, per proteggere Savonera dall’inquinamento acustico.

“A breve la società ATIVA effettuerà i lavori di posa in opera di nuove barriere acustiche fonoassorbenti e fonoisolanti lungo la carreggiata della Tangenziale Nord di Torino in direzione Milano - ha affermato il sindaco Francesco Casciano -. Un risultato importante frutto di un lungo lavoro su e con Savonera. Passo dopo passo, impegno dopo impegno, si rafforza la scelta ambientale di Collegno, sia come infrastrutture sia come buone pratiche ecologiche che contrastino tutti gli elementi inquinanti”.

Ativa installerà infatti sulla tangenziale le barriere antirumore in località Cascina Bergera, a seguito delle richieste da parte del Comune di Collegno.

“Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini di Savonera. Abbiamo recepito un’esigenza forte della comunità e l’abbiamo portata con grande convinzione ai vertici di Ativa - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Enrico Manfredi - Le barriere saranno posizionate in particolare tra le progressive km 9+474 e km 10+009, per uno sviluppo complessivo di circa 535 metri e di altezza variabile da 4 a 5 metri".

"Confidiamo che tale intervento consenta il giusto miglioramento della qualità della vita per le famiglie che da anni vivono nei pressi della Tangenziale”, ha concluso Manfredi.