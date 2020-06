"Sì alla mobilità dolce, ma mettete in sicurezza le piste di Mirafiori e Santa Rita"

Diffondere l'uso delle due ruote anche in periferia, ma sfruttando le adeguate infrastrutture. E' quanto messo in luce dal consiglio della Circoscrizione 2, che ha discusso un'interpellanza presentata dal consigliere Riccardo Prisco (PD) alla luce del nuovo piano per la mobilità sostenibile architettato dal Comune di Torino in questa fase post lockdown.

"La promozione della bicicletta come alternativa alle auto rappresenta un significativo impegno per uno sviluppo sostenibile, riducendo le emissione di gas inquinanti nell'atmosfera e anche il traffico urbano", evidenzia Prisco. "Dall'analisi dei dati più recenti, emerge il calo degli spostamenti in macchina all'interno della città. A Torino abbiamo circa 200 km di piste ciclabili, di cui circa 70 nella Circoscrizione 2. Ma queste necessitano di manutenzione, asfaltatura. Allo stato attuale sono pericolose per la sicurezza stessa dei ciclisti".

Una preoccupazione alimentata soprattutto dalle prospettive per l'arrivo delle "bike lane" - corsie riservate alle biciclette tracciate all'interno della carreggiata - anche in corso Tazzoli e via Gorizia, oltre al futuro stallo di nuove stazioni per lo sharing.

"Vorremmo sapere - si interroga ancora Prisco - se questa soluzione porterà alla diminuzione dei parcheggi in via Gorizia e se la progettazione dei nuovi percorsi prevederà anche il coinvolgimento della circoscrizione. E' anche importante capire se saranno posizionati dei cordoli o altri elementi di separazione e protezione della corsia ciclabile dal parcheggio o dal traffico automobilistico".

"Vorremmo - conclude - che si garantissero condizioni di sicurezza sempre più omogenee su tutto l'itinerario".