Nichelino, anziano scippato per quattro volte sulla linea 35

Una brutta storia. Che al quarto caso ha convinto la figlia della vittima a sfogarsi sui social dei gruppi di Nichelino: "Mio padre, un signore di 82 anni, è stato scippato quattro volte sul 35. L'ultima pochi giorni fa".

Torna di moda, insomma, il tema della sicurezza sui mezzi di trasporto, che con la fine del lockdown sono tornati a circolare regolarmente, ma soprattutto con tante gente a bordo, compresi i malintenzionati. Non sono pochi i casi di interventi fatti dalla Polizia locale di Nichelino, ma in questo caso la misura era colma e la figlia dell'anziano ha vuotato il sacco.

"Pochi giorni fa mio padre aveva preso per la prima volta il bus con mascherina e guanti per andare in Comune. Il risultato è stato lo stesso delle volte precedenti: portafoglio rubato , anche se stavolta dentro non aveva dei soldi, per fortuna”.

Ma la questione resta aperta. Come il fatto che possa esserci una gang di ladri che agisce sui mezzi pubblici, prendendo di mira gli anziani e le persone più fragili.