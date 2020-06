IKOHS: il robot più completo per le pulizie domestiche

Nella gamma di accessori per la casa, l'aspirapolvere robot ha un ruolo sempre più importante. Autonomo e intelligente, ti consente di delegare compiti domestici estremamente noiosi e che richiedono tempo. Un aspirapolvere robot è un elettrodomestico autonomo. Ciò significa che, una volta avviato dal suo proprietario, esegue tutte le attività per le quali è stato programmato da solo. Il livello di funzionamento è lo stesso principio di un aspirapolvere convenzionale. Le spazzole rotanti spingono la polvere indietro verso il centro della macchina, che poi aspira lo sporco in un contenitore dotato di filtro.

Per lo spostamento, i migliori robot sono generalmente equipaggiati di diversi sensori di ostacoli, di dislivello, di muro e di distanza e integrano un radar o un trasmettitore di geolocalizzazione locale per definire autonomamente il loro percorso prima di iniziare la pulizia.

Tuttavia, la maggior parte dei modelli presenta un'altra modalità di azione basata sulla mappatura che avviene attraverso una ricognizione più o meno lunga da parte del robot e si basa su diversi algoritmi che ogni produttore custodisce gelosamente. La tecnologia dei robot aspirapolvere è sempre più evoluta e una buona mappatura fa la differenza nell’efficienza e nella qualità della pulizia che un robot aspirapolvere è in grado di garantire.

Ovviamente, questi modelli sono accompagnati da una batteria con un'autonomia più o meno lunga e a pulizie concluse la maggior parte di essi sono in grado di raggiungere le loro stazioni da soli quando devono essere ricaricati. Alcuni robot sono programmati anche per spazzare, aspirare, passare il panno e lavare, tutto in uno e su ogni genere di superficie. Se desideri approfondire l'argomento e saperne di più su un robot aspirapolvere intelligente ti consigliamo di dare un'occhiata ai prodotti IKOHS in modo da poter beneficiare di una consulenza esperta.