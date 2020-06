Al via domani indagini per trovare buche nascoste al Parco Dora: ingresso pedonale vietato nell'area ex Ingest

Accesso pedonale vietato domani - dalle 10 alle 12 - al Parco Dora nell’area ex Ingest, dove prenderanno al via le indagini del sottosuolo dopo la tragedia sfiorata dello scorso 4 maggio.

Quel giorno un bimbo di 5 anni è caduto improvvisamente in una voragine profonda circa 5 metri. Immediato l'intervento del papà che, grazie all'aiuto di alcuni passanti, è riuscito a creare una catena umana e a recuperare il figlio, riportandolo in superficie.

Il Comune ha affidato ad una società specializzata, la Techgea srl, l’incarico di effettuare osservazioni per trovare cavità e locali sotterranei “nascosti” tramite l’ausilio di indagine elettromagnetica e georadar. La prima permette di individuare, entro i 4 metri di profondità, la presenza di strutture interrate come pozzetti, canali sotterranei,… Cavità che il secondo strumento è in grado di ricostruire con precisione.



Gli accertamenti, che riguarderanno una superficie di 10mila metri quadri, permetteranno di capire come procedere con la messa in sicurezza e se sarà necessario estendere l'esame ad altre parti del parco.