Pulizie e logistica, i lavoratori della Città della Salute Asl To1 incrociano le braccia: sciopero venerdì 19 giugno

Il 4 giugno scorso si è tenuto l'incontro, in modalità telematica, con la Prefettura per la procedura di raffreddamento prevista dalla Legge 146/90, attivata dalle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil di Torino nei confronti della Società Dussman Service, appaltatrice dei servizi di pulizia e logistica della Città della salute e dell'ASL TO 1.

"Non chiediamo regali ed elemosine, ma il ripristino ed il rispetto del contratto nazionale per tutte e tutti in egual misura". Per queste ragioni, le Organizzazioni sindacali ribadiscono lo stato di agitazione con blocco di supplementari e/o straordinari e della flessibilità e dichiarano, nel rispetto della Legge 146/90, lo sciopero per l'intero turno di lavoro per il giorno 19 giugno 2020, con presidio delle lavoratrici e dei lavoratori in Piazza Castello di fronte alla Regione Piemonte dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il presidio si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge per l'emergenza Covid-19 in termine di distanziamento fisico.