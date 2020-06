Boero (Popolo della Famiglia): "Tutti dalla parte dei disabili, ma è vero?"

"Sulle persone disabili non mancano le promesse del mondo politico. Ci mancherebbe, tutti debbono avere gli stessi diritti!! Parità di diritti!! Parità dappertutto, ma non per il disabile nella scuola. La scuola pubblica statale o comunale che accoglie un figlio disabile fornisce uno o più insegnanti di sostegno. La scuola pubblica paritaria che accoglie un figlio disabile non riceve nulla dallo Stato per pagare l’insegnante di sostegno; non solo: lo Stato obbliga la Scuola paritaria a fornire l’insegnante di sostegno. Si realizza così un capolavoro di ipocrisie e di ingiustizie”, così Valter Boero, referente politico del Popolo della Famiglia per il Piemonte.



“Una delle tante zavorre poste alle caviglie delle Scuole paritarie con il chiaro intento di eliminare queste scuole” dichiara Boero, che conclude: “Ci aspettiamo che la Giunta Cirio, che ha competenza in materia e ha messo nel suo programma elettorale il tema della libertà di scelta educativa, passi dalle parole ai fatti perché per la scuola paritaria non basta neanche più la rianimazione”.