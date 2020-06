Mappano, bimba aggredita a morsi da due pastori tedeschi

Grave incidente a Mappano, dove, intorno alle 11 di stamattina, una bimba di 9 anni è stata aggredita a morsi dai cani dei vicini, due pastori tedeschi di grossa taglia. L'incidente è avvenuto in via Generale dalla Chiesa, mentre la bimba stava giocando in strada.

Secondo le prime informazioni, la piccola avrebbe riportato importanti ferite al viso - in particolare alla tempia e a una guancia -, sulla spalla e sul fianco destro.

Sul posto l'elisoccorso del 118, che ha trasportato la bimba all'ospedale Regina Margherita per le cure del caso: fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Il proprietario dei cani, un uomo di 51 anni, intanto, sarà denunciato dai carabinieri di Leinì per malgoverno di animali. Mentre i due cani sono stati sequestrati e affidati in custodia al canile di Settimo Torinese.