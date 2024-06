Meteo: bel tempo e caldo oggi, ma sabato temporali in arrivo

Oggi e domani mattina ancora caldo e bel tempo. Dal pomeriggio di domani però una perturbazione attiverà forti temporali sulle Alpi nordoccidentali con anche grandinate possibili. A seguire calo termico più avvertibile da inizio settimana prossima e ancora un po' di instabilità.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 28 giugno.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nubi cumuliformi più consistenti al pomeriggio sulle Alpi dove sarà possibile qualche isolato rovescio o debole temporale seui settori delle Cozie e Graie.

Temperature oltre la media del periodo, con massime intorno 31 °C. Venti generalmente assenti o deboli orientali.

Sabato 29 giugno.

Inizialmente cielo nuvoloso su aree alpine e pedemontane occidentali del Piemonte. Nuvolosità in aumento e in spostamento verso est durante il corso della giornata, accompagnata anche da polvere sahariana. Dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sulle Alpi dalle Cozie in spostamento verso il Verbano, anche molto forti e accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Sulle pianure allo stato attuale non sono previsti fenomeni significativi, ma non è escluso che qualche temporale intenso non riesca a sconfinare sulle pedemontane ed in città. Miglioramento dalla serata accompagnato da un primo calo delle temperature su valori più gradevoli.

Temperature massime infatti che caleranno un po' complice la nuvolosità maggiore. Minime molto alte domani mattina e comprese tra 20 e 23 °C. Venti molto forti meridionali al pomeriggio su Alpi nordoccidentali, oltre alle raffiche dei temporali. Deboli settentrionali su pianure, tendenti a orientali.

Da domenica 30 giugno

Domenica che partirà all'insegna della nuvolosità sparsa che al pomeriggio aumenterà e darà luogo a rovesci e temporali per lo più sui settori alpini. Temperature massime stazionarie o ancora in leggero calo, cosi come le minime che scenderanno fino 17/18 C°. Venti deboli variabili ancora nordorientali.

Tendenza successiva.

Un fronte perturbato scenderà da nord portando rovesci e temporali sui settori meridionali del Piemonte nella giornata di lunedì, poi si aprirà una fase più stabile legata a correnti settentrionali più secche e con temperature in linea con il periodo o addirittura ancora sotto la media. Verificheremo l'evoluzione nei prossimi aggiornamenti.

