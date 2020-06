A Torino sit-in dei lavoratori dello spettacolo nel giorno della riapertura dei teatri

Un presidio di protesta nel giorno della riapertura dei teatri. E proprio davanti alla sede dello Stabile di Torino, in occasione dell'inaugurazione del cartellone estivo con la prima di L'intervista, per la regia di Valerio Binasco. E' il forte gesto simbolico scelto dal coordinamento regionale Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo Piemonte durante l'assemblea pubblica ospitata ieri all'interno del Bunker, nuova tappa di un percorso avviato lo scorso 30 maggio con la manifestazione di piazza Castello.

"Siamo giunti alla data della fantomatica ripartenza di cui tanto si è parlato eppure quel giorno la maggior parte di noi non sarà sul posto di lavoro perché molti teatri sono chiusi, i festival sono stati rimandati, gli eventi faticano a ripartire e le regole sulla riapertura non sono chiare", scrivono i portavoce del movimento. Una delegazione era stata ricevuta lunedì 8 giugno dal presidente Alberto Cirio e dall'assessore alla cultura Vittorio Poggio, che aveva annunciato, al termine dell'incontro, l'istituzione di un bonus di 3 milioni di euro per l'intero comparto.

"Una piccola percentuale di noi - spiegano gli artisti - riprenderà a lavorare e tutti gli altri resteranno a casa. Senza reddito, senza tutele, senza la dignità di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza".

E precisano: "Non siamo contro la ripartenza a prescindere, ma vogliamo delle risposte per tutte e tutti coloro che non avranno la possibilità di tornare a lavorare".

Il sit-in avrà inizio domani, alle 19.30, in piazza Carignano, "per chiedere, ancora una volta, reddito, tutele e dignità e per dire a gran voce che la cultura in questo Paese va riformata".