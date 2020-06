Nichelino, da oggi riparte il servizio di ambulanze veterinarie

Da oggi, lunedì 15 giugno, riparte il servizio Ambulanze Veterinarie della città di Nichelino.

Attivo h24, è gratuito per tutti i residenti del Comune: in caso di necessità, bisogna contattare il numero 3314824724. "Dopo i mesi di lockdown, torna un servizio innovativo ed essenziale per i nostri amici animali" , hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

"Naturalmente ci auguriamo che non ce ne sia mai bisogno - ha aggiunto Verzola - ma in caso di necessità nessuno deve esitare a chiamare". Il servizio consente il soccorso di animali privati e trovatelli: nel primo caso il padrone può chiedere ai soccorritori di portare il proprio animale presso il veterinario di fiducia (ovviamente le spese legate alle visite del medico sono a carico del proprietario).

Se venisse soccorso un cane o un gatto ritrovato per strada, segnalato da qualche persona di passaggio, la gestione passerebbe attraverso l'Ufficio tutela animali del Comune. Per evitare che, ora che è arrivata l'estate, non siano gli amici a quattro zampe a rimandere indietro o a venire abbandonati.