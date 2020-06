Gli artisti senza lavoro si prendono la scena al Teatro Carignano (FOTO)

Un presidio in piazza Carignano nel giorno della riapertura dei teatri. È la protesta messa in scena dal coordinamento Lavoratori e lavoratrici dello spettacolo Piemonte questa sera, in occasione dell'apertura del cartellone estivo "Summer Plays", firmato da Stabile e TPE.

Un sit-in ordinato proprio all'ingresso del teatro, dove decine di attori, tecnici, musicisti, ballerini e altre maestranze si sono disposti a partire dalle 19.30 e fino all'alzata di sipario, in programma alle 21. "Le attuali ripartenze mancano di linee guida e regole chiare - spiega a megafono Lara Quaglia, acrobata -, amplificando ancora di più il divario tra le grandi imprese culturali pubbliche e privato e tutte le altre realtà, che rappresentano il 70% del settore".

"Le limitazioni che riguardano il finanziamento fisico sul palco - aggiunge - rischiano infatti di ridurre ulteriormente i livelli occupazionali già bassi e di minare la sopravvivenza stessa del comparto. In questa emergenza la dignità va garantita anche a chi è impossibilitato a lavorare".

Il presidio, poco dopo le 20, è continuato sotto la pioggia battente, mentre il pubblico cominciava ad assieparsi nel foyer.

"La maggior parte di noi non ha ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato - dice Nicolò Libener, musicista. "Siamo qui non per impedire l'ingresso degli spettatori, ma per farci sentire e vedere, per dimostrare che, nonostante la ripartenza di oggi, noi non siamo sul palco a lavorare".

"Non accetteremo più il sistema cultura com'era fino al 23 febbraio - conclude - Siamo solo al primo passo del nostro percorso di rivendicazione, il 27 giugno scenderemo a Roma assieme ad altri milioni di lavoratori dello spettacolo. Dobbiamo stare attenti a non farci ricattare con la scusa della passione. Vogliamo diritti e tutele, a scioperare, ad avere la maternità, e tutte ciò che uno stato civile deve garantire ai cittadini".