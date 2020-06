Arredamenti Cat Berro e Stosa Cucine, un connubio perfetto!

Quando si pianifica di allestire la propria cucina o si pensa di cambiarla, non è facile trovare un rivenditore di cucine perfetto. Come poter scegliere, senza sbagliare, il professionista a cui affidare il design della vostra cucina? A Torino è facile, basta rivolgersi a Cat Berro! Da più di 50 anni Arredamenti Cat Berro si occupa di mobili e dalla rinomata falegnameria artigiana, si è trasformato in azienda specializzata nel mobile ricercato, nell’arredamento della casa ed in particolar modo di cucine di qualità.

Tra le aziende partner, sicuramente Stosa Cucine, realizza soluzioni uniche studiate per dare vita a nuove esperienze di spazio e stile. Cat Berro è rivenditore ufficiale Stosa Torino ed è anche partner qualificato nella progettazione e installazione di cucine componibili classiche e moderne. Lo staff è in grado di comprendere le esigenze della clientela, cercare la soluzione più adatta fra le varie composizioni e guidarvi nella realizzazione della cucina dei vostri sogni. Componete la vostra cucina Stosa insieme al personale competente della Cat Berro, scegliendo lo stile, il modello, i materiali e i complementi.