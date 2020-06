Lotta allo spaccio: quattro pusher arrestati e uno denunciato, sequestrate eroina, hashish e cocaina

Ieri sera nel quartiere cittadino di San Salvario, in via Madama Cristina, i militari della locale stazione hanno bloccato un senegalese 22enne, in Italia senza fissa dimora, subito dopo aver ceduto un involucro termosaldato contenente eroina, del peso complessivo di circa mezzo grammo a un ragazzo torinese. Il pusher è risultato anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.