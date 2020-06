Santena, pronti una serie di aiuti per supportare la riapertura delle attività commerciali

Bar, ristoranti o altre imprese che utilizzano il suolo pubblico sono esentati dal pagamento del canone di occupazione per tutto il 2020. Inoltre la delibera prevede anche, fino a fine anno, la possibilità di richiedere l’ampliamento delle superfici già concesse. Così il Comune di Santena cerca di stare al fianco delle attività commerciali per sostenere la ripartenza.

"Abbiamo previsto l’allestimento in Piazza Martiri della Libertà di uno spazio comune per la consumazione - dichiara Ugo Baldi , sindaco di Santena - Lo arrederemo con sedie ed altri elementi affinché possa diventare un spazio di socializzazione nel rispetto delle normative».

Conclude il sindaco: "Questo è stato un periodo difficile per tutti, ma sicuramente i pubblici esercizi sono quelli che sono rimasti più segnati. Ora abbiamo tutti il dovere di impegnarci per far sì che le attività del nostro territorio possano ripartire a lavorare in sicurezza, ma con facilità".