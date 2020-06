Riqualificazione Combi, Magliano: "Ci sarà spazio anche per le esigenze di disabilità e fragilità?"

"Enti sportivi, strutture universitarie, la Città della Salute (ex IRV), uffici comunali del Servizio disabilità e la Residenza Buon Riposo: sono tante le realtà che insistono tra via Filadelfia, corso Unione Sovietica, via San Marino e corso Agnelli. Apprendiamo dell'intenzione, da parte dell'Amministrazione Civica, di realizzare nell'area ex Combi, e in particolare negli spazi centrali attualmente dismessi e inutilizzati, un centro a vocazione sportiva e universitaria. A questo proposito, con un'interpellanza sul tema, farò qualche domanda alla Giunta". Lo ha detto il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

"In particolare, domanderò se sia in previsione anche la realizzazione di opere di utilità per l'ambito socio assistenziale (dal momento che nei pressi dell'area si trova la Residenza di via San Marino 10) e chiederò garanzie in merito alla necessità di intervenire, in maniera prodromica o in parallelo, sulla struttura di corso Unione Sovietica 220/D, sede di uffici comunali (urgono un parcheggio di ampiezza adeguata, una recinzione e la ristrutturazione del basso fabbricato in corrispondenza con la Scuola di Management ESCP Business School). Nella delibera 'Protocollo di intesa per la riqualificazione dell'area ex Combi tra Città, Università degli Studi e Politecnico di Torino' è espressa l'intenzione di tenere conto delle necessità di tutte le realtà esistenti in zona: mi aspetto che si faccia seguito a queste intenzioni teoriche non dimenticando nella pratica le esigenze della disabilità e della fragilità. Chiederò inoltre alla Giunta se sia o meno esclusa, in futuro, l'ipotesi di una cessione dell'area a privati".