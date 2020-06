Maturità, il provveditore di Torino: "Le scuole un luogo sicuro, per il primo vero esame della vita"

Dopo mesi di lockdown e assenza forzata dalle classi, gli studenti torinesi tornano a scuola per la prova più importante, la maturità. Una maturità, quella 2020, mai così diversa rispetto alle altre. Tra igienizzanti, percorsi prestabiliti e distanze sociali, nonostante il Coronavirus il mondo dell'istruzione torinese ha fatto l'impossibile per poter garantire l'esame in presenza.



Questa mattina, alle 7:45, il nuovo Provveditore agli studi di Torino Tecla Riverso, si è recata all'istituto alberghiero Colombatto per augurare un buon esame ai primi emozionati studenti e a ringraziare le commissioni di docenti e il personale che si sono adoperati con ogni mezzo per poter garantire una prova in presenza e in sicurezza. "Ai candidati dico di affrontare l'esame come un esame importante, il primo importante della vita a cui ne seguiranno tanti altri. Questo però rimane nel ricordo, questo è un momento particolare che loro hanno comunque affrontato" ha affermato il provveditore.



Tecla Riverso si è poi voluta complimentare con chi, lavorando duramente, ha permesso agli studenti di vivere in prima persona questo momento, nonostante il Coronavirus e le difficoltà del caso: "C'è stato un impegno di tutti per organizzare l'esame in presenza. Posso dire che la scuola piemontese e le amministrazioni hanno risposto a pieno, con grande disponibilità. Dai docenti ai presidenti di commissione, tutti si sono adoperati per garantire l'esame in presenza. Le scuole sono il luogo più sicuro".

Se le scuole sono un luogo sicuro, inevitabile una riflessione su quello che sarà la scuola del domani, a settembre, quando ricominceranno le lezioni e l'attività ordinaria, che va oltre l'esame scolastico. Al via quindi una maturità diversa da tutte le altre. In sicurezza, in presenza, durante una pandemia. Un esame per i ragazzi, un test per il mondo della scuola in vista di settembre.