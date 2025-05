Dal 2026 i nuovi battelli sul Po: a breve la gara per la gestione

Dopo anni di attesa, nell’autunno 2026 si torna a navigare con i battelli elettrici sul Po. Ad ottobre 2024 l’azienda finlandese Mente Marine di Vaasa si è aggiudicata la gara e fornirà due imbarcazioni totalmente elettriche, primo caso in Italia.

I catamarani

Entrambe saranno dotate di sensori in grado di acquisire dati e informazioni sullo stato di salute del fiume durante la navigazione. Attualmente la compagnia nautica sta progettando i catamarani, che hanno un costo complessivo di 3 milioni 800mila euro: la consegna è prevista nell'ottobre 2026. I lavori di costruzione sono di circa un anno.

Il tema della navigazione sul Po è stato nuovamente al centro di un'interpellanza in Sala Rossa, presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha sollecitato l'amministrazione sui possibili nomi dei battelli.

La risposta

"Al momento -ha replicato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso - ancora non è stato deciso se avviare una procedura pubblica per la scelta dei nomi". "Ci si è invece concentrati - ha aggiunto - su una manifestazione di interesse per la gestione del Servizio di navigazione, di prossima pubblicazione, al fine di selezionare idonei operatori economici".

Il percorso per la scelta dei nomi dei catamarani verrà definito dopo novembre 2025, dopo la presentazione del nuovo City Branding di Torino.