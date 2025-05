Adunata degli Alpini a Biella: distribuiti 400 pasti al giorno dalla Protezione Civile del Piemonte

Si è conclusa domenica 11 maggio la 96^ Adunata Nazionale degli Alpini che si è svolta a Biella nella tre giorni dello scorso weekend.

Il Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte è stato chiamato a supporto dell’Associazione Nazionale Alpini a Biella, andando a montare e gestire la propria cucina mobile, le infrastrutture ILMA, la copertura delle postazioni di accesso all’area interdetta ai mezzi di trasporto durante la giornata della sfilata e con il servizio di radiocomunicazioni, impiegando durante il periodo n°500 volontari provenienti dagli otto Coordinamenti Territoriali.

La cucina mobile del Coordinamento Regionale del Piemonte ha operato dal 5 all’11 maggio con una squadra specializzata nel servizio cucina con un personale di 25 operatori al giorno ed ha somministrato durante tutto il periodo 4.600 pasti pari a circa 400 pasti al giorno.

La cucina da campo del Coordinamento Regionale del Piemonte è in grado di somministrare, in occasione di emergenze, fino a circa 400 pasti per singolo turno.

Contestualmente il Coordinamento Regionale del Piemonte ha messo a disposizione dell’organizzazione generatori elettrici, torri faro, auto 4x4 e furgoni per il trasporto dei volontari.

Presso il Presidio del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Biella, è stata allestita la sala operativa con la presenza della sala radio, dove si è provveduto a garantire la copertura delle radiocomunicazioni durante l’evento.

Le volontarie ed i volontari appartenenti al Coordinamento Regionale del Piemonte hanno cominciato le attività di montaggio della cucina, della struttura ILMA ed il supporto logistico il 5 maggio, mentre nella giornata di domenica si è provveduto allo smontaggio delle strutture con il successivo rientro delle attrezzature negli otto Coordinamenti Territoriali di appartenenza.