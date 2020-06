Grandine su Moncalieri, strade allagate a Nichelino: il maltempo colpisce nella cintura sud

All'inizio, attorno alle 17.30, sembrava una bomba d'acqua, ma di breve durata, invece nel corso del pomeriggio il maltempo ha imperversato sulla cintura sud di Torino, con la situazione che si è normalizzata solo verso le 20.

Dopo il nubifragio, violentissimo, è stata la volta della grandine, che per più di mezz’ora si è abbattuta su Moncalieri, le cui strade si sono ricoperte di bianco, manco fosse stato dicembre e si trattasse di neve. Poi di nuovo l'acqua, che ha invaso piazze e strade, con due automobilisti portati in salvo, dopo che erano rimasti bloccati in un sottopassaggio con la loro auto, in strada Vivero.

Chiusi i sottopassi di strada Brandina e strada Tiro a Segno (dove sono intervenuti i pompieri del Saf per soccorrere gli occupanti di due auto), oltre al tratto di strada Genova tra l'area ex Altissimo e Moriondo. Si sono segnalate anche le cadute di diversi alberi, uno piuttosto grosso in corso Savona, che ha portato al blocco del traffico in alcuni punti. In via Turati si è formato invece un fiume di acqua e fango, mentre si è segnalata una piccola frana in strada San Michele.

Problemi con alberi caduti e strade invase dall'acqua anche a Nichelino e si segnalano disagi pure a Trofarello (dove i Vigili del Fuoco hanno evacuato diverse persone rimaste bloccate sulle pensiline della stazione per via degli allagamenti) e Villastellone. Per fortuna, in serata il maltempo sembra essersi placato e non si segnalano feriti.