Moncalieri, la parrocchia di Tetti Piatti di nuovo nel mirino dei balordi?

Un fatto che sarebbe stato considerato una semplice ragazzata potrebbe avere dietro altri risvolti. Perché il taglio della recinzione attorno alla parrocchia di Tetti Piatti a Moncalieri riporta alla mente la rapina subita nel 2017 dal parroco.

Per questo, i carabinieri sono al lavoro per capire se quanto è successo la notte di domenica è stato solo un episodio, magari figlio della voglia di mettersi in mostra da parte di qualche ragazzino nei confronti dei coetanei, oppure se la chiesa possa essere tornata nel mirino dei ladri. Già qualche giorno prima alcuni residenti della zona avevano notato dei movimenti strani attorno alla parrocchia.

Sta di fatto che adesso è stato intensificato il controllo attorno alla chiesa per capire se ci siano dei malintenzionati in azione o si sia trattato di un caso isolato.