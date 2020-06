Gli ammortizzatori sociali arrivano anche in serie A: cassa integrazione in deroga per il Toro

I lavoratori coinvolti saranno quelli con contratto di prestazione sportiva con un compenso lordo annuo compreso tra 7.500 e 50.000 euro, per un massimo di 42 addetti. In questo periodo saranno preservati i livelli occupazionali, salvo i contratti a naturale scadenza, e sarà garantita la maturazione del TFR laddove previsto; gli importi spettanti saranno erogati direttamente dall’ INPS.

Alla fine gli ammortizzatori sociali sono arrivati anche in Serie A, a pochi giorni dalla ripartenza del campionato dopo il blocco per il lockdown. Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato il verbale congiunto per la richiesta di cassa integrazione in deroga che la Società Torino F.C. richiederà dal 1 maggio al 3 luglio 2020.

"In un momento di estrema difficoltà vissuto da tutto il Paese, i lavoratori della Società Torino F.C. e le loro famiglie si sono ritrovate smarrite e prive di salari per mesi, in una situazione di totale incertezza e priva di prospettive - si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Cgil torinese - Quando ci è stato segnalato questo stato di stallo abbiamo contattato la Società per affrontare insieme un percorso che, anche tramite gli ammortizzatori sociali, ha permesso di fornire strumenti e mezzi per risolvere la situazione emergenziale".