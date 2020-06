Una giornata nei Giardini della Reggia di Venaria per festeggiare l'estate e la musica

Sarà una giornata speciale, domenica 21 giugno, alla Reggia di Venaria. Per celebrare l'arrivo dell'estate, che coincide tradizionalmente con la Festa della Musica, la residenza sabauda organizza infatti una speciale accoglienza per tutti i visitatori, dedicata al piacere dell'outdoor

Dalle 10 alle 18.30 il pubblico può scoprire l’incantevole scenario paesaggistico dei Giardini, con le artistiche e botaniche come il Giardino delle Sculture Fluide e Anafora di Giuseppe Penone, l’opera Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più di Giovanni Anselmo, la storica Statua dell’Hercole Colosso e gli orti e frutteti del Potager Royal.

Gli sportivi potranno usufruire del nuovo percorso dedicato all’allenamento e all’attività fisica "In Forma nei Giardini", in dieci tappe nelle location più suggestive, in cui praticare esercizi di yoga e fitness. Per chi vuole rilassarsi, sono invece a disposizione il suggestivo Patio dei Giardini e il raffinato Caffè degli Argenti per un momenti di pausa.