Idee per un weekend in Veneto

Quando si parla del Veneto, si inquadra una Regione meravigliosa, una terra dove è possibile apprezzare bellezze artistiche, luoghi naturali speciali e non rinunciare alle vacanze al mare. Soprattutto dopo i mesi che abbiamo passato, scoprire la nostra Italia diventa ancora più speciale.

Se sei alla ricerca di qualche consiglio utile per passare qualche giorno in questa zona del nostro Paese, nelle prossime righe abbiamo raccolto qualche suggerimento utile al proposito.

Arquà Petrarca

Discutere delle idee per passare un weekend in Veneto significa, per forza di cose, fare un cenno ad Arquà Petrarca. Questo delizioso borgo, adagiato sul Colli Euganei, deve il suo nome al fatto di essere stato la dimora del poeta del Canzoniere negli ultimi giorni della sua vita. Chi vuole visitarlo non deve assolutamente perdersi la casa di Francesco Petrarca. Tra le altre tappe imprescindibili è possibile citare anche l’Oratorio della Santissima Trinità.

Lago di Garda

Un altro suggerimento utile per chi vuole scoprire le bellezze del Veneto è il tour in barca al Lago di Garda . Chi vuole vivere questa esperienza deve considerare come punto di partenza la località di Peschiera del Garda, che può essere raggiunta da diverse città sia in macchina, sia in treno.

Dopo una passeggiata sul lungolago, ci si può recare in barca fino a Bardolino. Questa località è celebre per il suo pregevole centro storico, caratterizzato dalla presenza di un bellissimo castello. Un’altra tappa che non ci si può assolutamente far mancare è Punta San Virgilio. Proseguendo con i luoghi che si possono visitare quando si parla di tour in barca sul Lago di Garda, è doveroso soffermarsi sul giro che comprende l’Isola dei Conigli, la Rocca di Manerba, l’Isola di Garda e la costa che da Salò arriva a Gardone Riviera.

La magia di Venezia

Parlare di luoghi meravigliosi per chi vuole passare un week end in Veneto vuol dire necessariamente citare Venezia. La Serenissima, la città più raffinata d’Europa, la città museo che, in questi mesi, è stato surreale vedere vuota. Chi vuole scoprire il Veneto, non può assolutamente perdere la magia del capoluogo di Regione.

Di parole su cosa vedere a Venezia se ne possono spendere tante, così tante da scriverci un libro. Il giro classico prevede di arrivare in stazione e, da qui, di recarsi fino al Ponte di Rialto. Da qui si può raggiungere in poco tempo Piazza San Marco e, successivamente, visitare Palazzo Ducale.

Borghetto sul Mincio

Arquà Petrarca è solo uno dei numerosi borghi che vale la pena visitare in Veneto. Tra gli altri da ricordare citiamo Borghetto sul Mincio. In questo caso, si parla di un luogo celebre per i suoi mulini ad acqua. Chi vuole scoprire questa deliziosa perla del Veneto non potrà che rimanere stupito davanti al panorama del Ponte Visconteo, il cui profilo unisce tra loro i contorni di due rocche.

Murano e Burano

Parlare dei luoghi speciali da vedere in Veneto vuol dire, per forza di cose, citare Murano e Burano. La prima, situata a pochi minuti di navigazione da Venezia, è nota per le numerose fornaci ivi presenti fin dai tempi di massimo splendore della Serenissima. Nel mondo, il suo nome è legato e rimarrà sempre connesso alla lavorazione del vetro.

Scoprire questa zona del Veneto vuol dire concedersi una passeggiata lungo l’arteria stradale principale dell’area urbana, Fondamenta dei Vetrai. Su questa strada, si affacciano le officine dei maestri che, di generazione in generazione, si tramandano la meravigliosa arte della lavorazione del vetro.

Cosa dire invece di Burano? Che è nota in tutto il mondo per i colori sgargianti delle sue case e che i turisti che la visitano non dovrebbero assolutamente farsi mancare un giro tra le sale del Museo del Merletto.