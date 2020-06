Il Museo del Cinema dedica una rassegna alla regista Agnès Varda

Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio alla regista Agnès Varda con una ricca rassegna dal 19 giugno al 3 luglio al Cinema Massimo.

Tredici titoli per rendere omaggio ad una regista che è stata uno dei punti cardine della Nouvelle Vague francese, una voce unica che per oltre settant’anni ha prodotto film con lo stesso contagioso piacere, senza distinzioni tra generi, formati, durate, fiction o verité. Un cinema singolare, in prima persona, fatto di luoghi, di strade e di attese con uno sguardo femminista e sociale e soprattutto senza perdere mai in libertà poetica. Una grande signora del cinema, premio Oscar alla carriera nel 2018, che negli anni ha portato sullo schermo le vite e i pensieri di tante altre donne senza cedimenti a nessun vincolo esterno.

La rassegna nasce a partire dall’iniziativa della Cineteca di Bologna che, nell’ambito del progetto “Il cinema ritrovato al cinema”, distribuisce in sala l’ultimo film della regista francese Varda par Agnès insieme a Visages Villages, Daguerréotypes, Salut Les Cubains, Réponse de femme e Cleo dalle 5 alle 7.

Apre la rassegna venerdì 19 giugno alle ore 16.00 il film Il verde prato dell'amore (Le bonheur).

Ingresso euro 6.00/4.00