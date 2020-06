A Torino una nuova flotta di 150 scooter elettrici in sharing

A Torino arrivano una nuova flotta di 150 scooter elettrici in sharing con Zig Zag. Dopo Roma e Milano, l'azienda arriva anche all'ombra della Mole. Il servizio copre l’area che va da Corso Siracusa-Trapani-Lecce a ovest, Corso Regina Margherita a Nord, Lungo Po a Est, Lingotto a Sud, più le zone della Gran Madre e del Cimitero Monumentale. La tariffa standard è di 26 centesimi al minuto.

Dal punto di vista sanitario, all’interno di ciascuno mezzo il viaggiatore trova un paio di guanti monouso e la cuffia sottocasco, che si raccomanda di gettare al termine del servizio. Inoltre, tutti gli impiegati che si occupano del ritiro e della manutenzione della flotta indossano tutte le protezioni necessarie.

"Si sta superando - ha commentato la sindaca Chiara Appendino, questa mattina durante la presentazione davanti al Duomo - il concetto stretto di trasporto privato. Ora la mobilità è sempre più condivisa, con il vantaggio che inquina meno e occupa sempre meno spazio: con l'emergenza covid abbiamo capito quanto questi due aspetti siano importanti".

E in questo ambito, l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra ha annunciato una novità. "Nei prossimi mesi - ha spiegato - saranno realizzati stalli per la sosta divisi in 3 sezioni: uno per la microbilità in sharing (bici e monopattini), uno per gli scooter in condivisione e privati ed un terzo per le biciclette private".