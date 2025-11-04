 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 04 novembre 2025, 15:55

Viabilità: lavori sulla statale 24 "Del Monginevro" a Claviere

Dal 5 al 7 novembre

Viabilità: lavori sulla statale 24 &quot;Del Monginevro&quot; a Claviere


Anas ha programmato la tracciatura della segnaletica orizzontale tra il km 95,250 e il km 96,460 della strada statale 24 “del Monginevro”, all’interno della galleria di Claviere (TO). Questa lavorazione costituisce il completamento degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale eseguiti a ottobre.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico in maniera continuativa a partire dalle 8:00 di mercoledì 5 novembre alle 18:00 di venerdì 7 novembre.

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati all’interno del centro abitato di Claviere. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium