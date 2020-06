Frontale lungo la statale per Ceresole: tre auto coinvolte, 4 persone ferite

Tre auto coinvolte e quattro persone ferite in maniera importante. E' il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri a Leini, quasi al confine con Lombardore.



Ancora da ricostruire la dinamica che ha dato origine allo scontro tra una Toyota Corolla, una Seat Altea e un'Audi A6, lungo la vecchia statale 460 di Ceresole. Tra le persone coinvolte - ci sono anche un marito e una moglie - due sono state soccorse dal 118 in codice rosso e altre due in codice giallo. Uno dei codici rossi è stato portato al Giovanni Bosco, mentre l'altro al CTO. I due codici gialli sono stati portati a Ciriè.

I vigili del fuoco di Torino, Bosconero e Volpiano hanno lavorato due ore per estrarre i feriti dalle lamiere. La 460 è rimasta chiusa per oltre 4 ore in entrambe le direzioni.