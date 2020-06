Incidente e Venaria, auto fuori strada: bambina di 5 anni in codice rosso al Regina Margherita

La mamma senza conseguenze gravi, mentre la bambina - di soli 5 anni - trasferita in tutta fretta in codice rosso prima al Maria Vittoria e successivamente al Regina Margherita per essere affidata alle cure dei medici.



E' successo ieri notte, poco dopo l'una, nella zona di Venaria. Secondo una dinamica ancora da ricostruire un incidente ha visto coinvolta una vettura che dopo essere sfuggita al controllo del conducente è finita fuori strada.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori. I sanitari del 118 hanno portato la piccola in ospedale, dove nonostante la situazione grave non sembra in pericolo di vita.