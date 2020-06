Nuova Ë-C4 - 100% ëlectric e nuova C4: si svela la berlina compatta citroën di nuova generazione!

Dopo la sua offensiva nel segmento dei SUV, segnata dal successo di SUV C3 Aircross e SUV C5 Aircross (rispettivamente 300.000 e 200.000 vendite dal loro lancio a partire da fine 2017), Citroën si prepara a un nuovo importante passo con il suo dirompente ritorno nel segmento delle berline. Le berline compatte giocano un ruolo importante nel mercato europeo, dove hanno raggiunto quasi il 28% delle vendite nel segmento C nel 2019. Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4 possiedono tutti i requisiti del loro segmento, di cui propongono un’interpretazione moderna e dalla forte personalità, al passo con i tempi. 100% elettrica, benzina o diesel, si tratta della berlina compatta di nuova generazione di Citroën, ispirata dai clienti e dal loro stile di vivere l’automobile, in grado di giocare un ruolo fondamentale in un segmento che si sta rinnovando.

3 ENERGIE DIFFERENTI a scelta del CLIENTE: 100% elettricA, benzina O DIESEL

Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4, sono la stessa auto moderna e tecnologica offerta con 3 diverse alimentazioni: 100% elettrica, benzina o diesel per consentire al cliente di scegliere la motorizzazione efficiente e performante più adeguata ai suoi bisogni. Nuova ë-C4 – 100% ëlectric è il 5° modello della strategia di elettrificazione di Citroën, dopo SUV C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer.

UN’IDENTITA’ INNOVATIVA e uno stile DECISO

Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4, propongono una nuova interpretazione di berlina compatta, con un’identità unica e decisa. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da SUV, per maggiore forza e carattere. Aerodinamica e fluida, richiama i tratti tipici delle linee Citroën e introduce un rinnovamento dello stile all’interno della gamma. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità.

UNA NUOVA ESPRESSIONE DEL PROGRAMMA CITROËN ADVANCED COMFORT®

Progettate secondo il programma Citroën Advanced Comfort®, Nuova ë-C4 - 100% ëlectric e Nuova C4 offrono una nuova esperienza di un comfort moderno a 360° gradi declinato in ogni aspetto: il comfort di guida garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® e dai sedili Advanced Comfort; il comfort a bordo, grazie agli interni spaziosi e agli equipaggiamenti funzionali, tra cui un’innovazione inedita per il passeggero da scoprire alla Prima Mondiale; il comfort della mente, indotto da un ambiente interno rilassante e luminoso; il comfort funzionale raggiunto grazie ai benefici della tecnologia e dei sistemi di assistenza utili nel quotidiano. Qualità che sono tutte amplificate dall’ë-Comfort di Nuova ë-C4 - 100% ëlectric: funzionamento silenzioso, fluidità di marcia e piacere di guida.

UN PATRIMONIO STORICO DI BERLINE compatte

Le berline compatte rappresentano per Citroën una lunga storia di successo fin dalla prima C4 del 1928. Un patrimonio di cui fa parte la GS, eletta “Auto dell’Anno 1971” in Europa e che quest’anno celebra i suoi 50 anni. Una gamma di automobili note per il loro design, il loro comfort e il loro comportamento stradale nel corso dei decenni: C4-1928, Ami 6/Ami 8, GS/GSA, BX, ZX, Xsara, C4-2004, C4-2010 e C4 Cactus.

NUOVA ë-C4 - 100% ËLECTRIC e NUOVA C4, DA SCOPRIRE IN DETTAGLIO IL 30 GIUGNO 2020.