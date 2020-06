Commercio e cultura si incontrano tra via Guala e piazza Madama Cristina: una proposta di rilancio

Un piano per il rilancio del piccolo commercio e lo sviluppo di attività culturali dal Lingotto a San Salvario. E' quanto richiesto al Comune di Torino dalla Circoscrizione 8 mediante un ordine del giorno presentato dal coordinatore Alessandro Lupi e approvato in consiglio, con proposte di riqualificazione su tutto il territorio.

Dopo aver discusso nel mese scorso di dehors e pedonalizzazioni, necessità di spazi per eventi di quartiere e misure urgenti a sostegno degli esercenti, ora l'obiettivo si restringe alle zone considerate più idonee.

A cominciare da piazza Madama Cristina, da sfruttare in fascia serale come area pedonale "partendo anche dalle proposte dell'associazione Emporium, che, con il mercatino tematico mensile, ha una lunga esperienza sull'utilizzo di quello spazio", spiega Lupi. Situazione analoga sotto i portici di via Guala, area già pedonale che non richiede interventi sulla viabilità.

Più articolato il panorama dell'area ex-Moi, tra piazza Galimberti e le arcate degli vecchi mercati generali: "un'area su cui sono indispensabili ampi interventi di riqualificazione - precisa Lupi -, ma che si presta perfettamente alla finalità richiesta, con ampi marciapiedi, un parco e un ampio cortile all'imbocco della passerella".

Infine, le aree mercatali di piazza Guala e corso Spezia, da utilizzare per eventi alternativi in assenza dei banchi settimanali.