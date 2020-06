Incendio a Settimo Torinese, fiamme altissime: la colonna di fumo visibile da chilometri [FOTO]

Un brutto incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle ore 8, nella zona industriale di Settimo Torinese, nei pressi della l'Oreal, in strada Cebrosa 50: fiamme altissime e una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri in tangenziale stanno allarmando e non poco i residenti.

Sul posto è in in corso l'intervento dei vigili del fuoco con la squadra 61 "Stura" e le unità centrali. Non si conoscono, almeno per il momento, le cause dell'incendio e l'eventuale coinvolgimento di persone. Le fiamme si sono propagate da una catasta di materie plastiche e di legno.