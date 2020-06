San Giovanni, la lenta ripartenza dei musei: pochi turisti in centro [FOTO]

Una famiglia con bambini, qualche coppia e tante mascherine. E' una lenta ripartenza quella dei musei torinesi, nel giorno di San Giovanni: alle 10 del mattino sono poche le persone che timidamente si affacciano agli ingressi dei poli museali sparsi per il centro città.



Dal Museo Egizio a Palazzo Madama, passando per i Musei Reali, nelle sale si entra all spicciolata. Molti musei consentono l'ingresso solo previa prenotazione. I presenti sono tutti dotati di mascherina: all'ingresso viene misurata loro la febbre, li si invita a igienizzarsi le mani. Solo terminata questa prassi, è possibile immergersi nella magica atmosfera dell'antico Egitto o tra le meraviglie sabaude di Palazzo Reale e dei suoi giardini.



Le lunghe code del passato sono un lontano ricordo. Complice l'assenza (o quasi) dei turisti, gli unici a visitare i musei sono i torinesi. Cittadini che, nonostante la giornata di festa, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Questi i musei aperti oggi a Torino: i Musei Reali (orario 9-19) i Giardini Reali; Palazzo Madama, GAM e MAO (orario 10-20); il Museo Egizio (10-18); la Pinacoteca Albertina (orario 10–18); il Museo Nazionale del Risorgimento (orario 10–18); Camera - Centro Italiano per la Fotografia (orario 11-19); Fondazione Accorsi Ometto (10–13 e 14–19); il Museo Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706 (orario 14.30-18 e 21-23); il Museo storico nazionale d'artiglieria - Mastio della Cittadella (orario 14–22, ingresso gratuito); il Museo Nazionale della Montagna (orario 10–18); la Cupola della Basilica di Superga (orario 10.30-13.30; 14.30-18; salita in notturna 21.30-00.30); il Planetario (solo su prevendita dei biglietti orario 14-19); il MAUTC - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (orario 10–19, ultimo ingresso ore 18); il PAV - Parco Arte Vivente (orario 12-19); la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (orario 14–21, ingresso libero); la Palazzina di Stupinigi (orario 10–18.30, ultimo ingresso ore 18); la Reggia di Venaria (orario 10.30-18.30).



La speranza, almeno per i vari direttori dei musei, è che durante la giornata ordinate code possano essere il preludio a sale piene e vive.