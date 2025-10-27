Il quartetto jazz Mashkatarìa in concerto all'Osteria Rabezzana

Mashkatarìa in concerto all'Osteria Rabezzana mercoledì 29 ottobre alle ore 21.30.



Il quartetto jazz di giovani artisti, nasce nella classe di musica d’insieme del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e raccoglie le esperienze e gli studi musicali dei 4 musicisti, neo-professionisti nella scena torinese, occupati musicalmente in ambiti professionali differenti, proponendo un repertorio che si muove tra jazz standards riarrangiati, brani più modern e inediti. Lo stile è contaminato da molteplici citazioni del linguaggio jazz, che ricorda l’estro tipico dei night americani ai tempi d’oro.

Con Caterina Graniti (sax alto e voce), Giulio Nobile (pianoforte), Diego Sergi (contrabbasso e voce), Luca Lops (batteria).



