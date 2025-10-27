The Truth on Sendai City: il film di Marco Bolognesi al Cinema Fratelli Marx

"The Truth on Sendai City”, primo lungometraggio dell’artista e regista bolognese Marco Bolognesi, venerdì 31 ottobre alle 21, arriva al Cinema Fratelli Marx di Torino, accompagnato dal suo autore insieme al regista Enrico Verra di AIACE Torino e Andrea Pagliardi di ASIFA Italia, l’associazione italiana film d’animazione.

Un’opera di animazione visionaria e innovativa, con la fotografia di Daniele Ciprì e, nella versione inglese, con le voci d’eccezione del celebre autore di fantascienza Michael Bruce Sterling e della scrittrice e attivista femminista Jasmina Tesanovic, che si è appena aggiudicata all’ultimo Terra di Siena International Filmfestival il premio per la Miglior Opera Prima e quello per la Miglior Fotografia.

La trama

Ambientato in un futuro distopico che intreccia arte contemporanea, fumetto e animazione, il film è stato realizzato mescolando sapientemente tecniche artigianali e digitali. La produzione è firmata da Bomar Studio con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Bologna Musei.