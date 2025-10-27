Air Monadi: l'installazione del collettivo Idem Studio apre da Relife Torino

Nel cuore della Torino Art Week, venerdì 31 ottobre alle ore 12, Relife Torino apre le sue porte all’arte contemporanea con “Air – Monadi”, l’installazione di Idem Studio, collettivo composto da Ruggero Baragliu, Samuele Pigliapochi e Angelo Spatola, a cura di Chiara Manca.

L’installazione si compone di dieci elementi metallici di 50 cm di diametro, sospesi e dipinti a mano. Alcuni fluttuano nello spazio mossi da correnti d’aria, altri si raccolgono in “ammassi” compatti, come se dialogassero tra loro. Le “monadi” alternano momenti di sospensione e densità, suggerendo un’architettura invisibile di relazioni e armonie tra singoli autonomi ma interconnessi.

Ospitare AIR – MONADI all’interno di RELIFE significa dare corpo a una visione condivisa, trasformare la residenza in un ambiente dove arte e vita quotidiana si intrecciano, stimolando nei giovani uno sguardo nuovo sulla diversità, la coesistenza e la costruzione di comunità.

Nel luogo dove un tempo si produceva caffè per il mondo, oggi si coltivano relazioni e pensieri: MONADI è un respiro collettivo che unisce arte, architettura e vita.