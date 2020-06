I locali pubblici di Torino si alleano con arte e cultura, è la Art&club commission: "Rifondiamo la città"

In una città da reinventare, soprattutto se si parla di vita sociale, movida e locali pubblici, sono proprio questi ultimi gli attori che sono pronti a recitare una nuova parte del copione, alleandosi con il mondo dell'arte e della cultura: Ascom ed Epat Torino, con il sostegno di Camera di commercio, della Federazione Italiana Pubblici Esercizi e del Sindacato Italiano Locali da Ballo, hanno infatti deciso di dare vita al Comitato Promotore per unire il mondo dei locali, dei club e del commercio con il mondo della cultura: la Art&Club commission. L'obiettivo? Rifondare la città.

“In uno dei periodi più difficili dal dopoguerra per il mondo del commercio e della cultura, occorre unire le forze", spiega Alessandro Mautino, presidente della Art&Club Commission e di Epat Torino.

Le Art Commission sono una prassi anglosassone, che risalgono al 1800. L'idea attuale ancora oggi, è che mettere in rete le competenze sia fondamentale quando si parla di cultura. La Club Commission è invece una invenzione berlinese, che mette in rete i club della capitale tedesca, una realtà fondamentale di quella città. “Quello che intendiamo fare è costruire un luogo di elaborazione e progettazione aperto a tutti, che unisca diverse esperienze internazionali”, aggiunge Mautino.

In cantiere ci sono già diversi progetti: un meeting sul mondo della musica che dia visibilità ed opportunità ai musicisti del territorio, un festival “off” per coinvolgere il mondo dei locali durante il Torino Film Festival e non solo. “Diverse azioni saranno elaborate per affrontare la crisi del settore post Covid", spiega Francesco Astore, project manager di Art&Club.

“Attraverso eventi policentrici si fa cultura diffusa, e si liberano energie fondamentali. Torino deve fare squadra e cambiare mentalità, puntando ad allargare sempre di più il campo culturale: inoltre il mondo della nightlife, della ristorazione e del commercio possono, se messi in condizioni di farlo, dare una grande mano diventando una grande fucina di cultura e creatività” spiega Barbara Zagami del Supermarket. “Ci aspettano mesi difficili. Il mondo dei club e quello degli eventi sono stati i primi a fermarsi e saranno gli ultimi a ripartire: turismo, ristorazione e migliaia di aziende sono a rischio soprattutto se non verranno adeguatamente aiutate dalle istituzioni” è l’allarme di Felice Marino, del The Beach.

Le prime azioni, in attesa di poter far partire i progetti veri e propri, saranno quindi quelle di costruire un think tank e di elaborare proposte molto concrete, coinvolgendo imprese, associazioni ed artisti: alcune azioni si potrebbero sviluppare subito, ma sarà importante che nel 2021 il palinsesto culturale della Città sia frutto di un lavoro condiviso, sviluppato con largo anticipo e con regole chiare, in maniera da poter coinvolgere sponsor e dare lavoro ai tanti organizzatori ed artisti torinesi che oggi si sentono giustamente abbandonati.