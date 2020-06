Lo smart working spegne i bar e i ristoranti del centro di Torino, cali di quasi il 50%: "Riapriamo gli uffici"

Sei negozi su dieci trea bar e ristoranti del centro hanno accusato cali di oltre il 50% del giro d'affari: colpa dello smart working, che tiene i lavoratori a casa e dunque cancella le pause pranzo, gli spuntini, i caffè al volo. A confermare l'allarme è Confesercenti, che nei giorni scorsi aveva già attirato l'attenzione su questo tema. "Da oggi quella che finora era una impressione - sia pure ben fondata sulle tante segnalazioni ricevute - è avvalorata da dati precisi: bar e ristoranti del centro cittadino sono in profonda sofferenza a causa della forte diminuzione della clientela dovuta allo smart working", dice il presidente Giancarlo Banchieri.

Quasi il 60% degli intervistati lamenta il dimezzamento (e oltre) degli incassi, ma anche per quelli un po' meno in difficoltà la diminuzione è fra il 10% e il 30% (10,5%) e fra il 30% e il 50% (31,6%). Una parte, per ora fortunatamente minoritaria (5,2%), teme di dover chiudere. Tutti auspicano che le cose si risolvano velocemente, ma per "velocemente" si intende comunque entro l'estate (per l'84,2%), o poco più: anche la prospettiva dei più "resistenti" (il 15,8%), infatti, riguarda i prossimi 4 o 5 mesi. Pesanti, infine, le conseguenze occupazionali: l'89,4% degli operatori teme di dover ridurre il numero dei dipendenti, soprattutto se non ci sarà una proroga della cassa integrazione in deroga, che finora ha consentito di mitigare le conseguenze negative del calo di fatturato.

"Si tratta - dice Banchieri - di un aspetto particolarmente delicato: stiamo parlando di piccole aziende nelle quali il rapporto con i dipendenti è diretto e di lunga consuetudine. Per molti colleghi sarebbe un trauma dover lasciare a casa i propri collaboratori e quindi cercano di resistere, facendo leva anche su risorse personali. Ma così le cose non possono durare a lungo. Non siamo, appunto, grandi aziende che hanno ben altra autonomia dal punto di vista finanziario. Per noi è fondamentale il flusso costante della liquidità. Il rilancio di Torino non può che passare anche attraverso il rilancio della propria rete commerciale; non possiamo permetterci il suo depauperamento e la morte di tante aziende. Questo rischio riguarda non solo i pubblici esercizi: loro sono senza dubbio i più coinvolti, ma anche il resto del commercio viene colpito da questa situazione".