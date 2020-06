Al CAP10100 i vini non si degustano, ma si gustano insieme e senza formalità

Attorno a una bottiglia di vino accadono sempre cose belle, si sa. Soprattutto se il piacere inizia dal racconto che c'è dietro al divino liquore di Bacco, oltre ogni conformismo dettato dai cliché dell'etichetta. Da questa certezza nasce la nuova avventura del CAP10100 di Torino, che domani, giovedì 25 giugno, inaugurerà il nuovo format enoico "This must be te wine", inserito all'interno della programmazione estiva in riva al Po.

Si tratta di una serie di iniziative pensate per offrire al pubblico un punto di vista differente sul vino, affrancandolo dai limiti entro cui spesso è costretto negli ambienti d'élite.

"Cercheremo di farlo attraverso la degustazione libera, il racconto e la festa - spiegano gli organizzatori -. Per questo abbiamo chiesto di darci una mano a Marco Arturi, uno che è abituato a portare il vino ovunque: nelle enoteche e nei ristoranti certo, ma anche nelle piazze nei circoli e perfino nei teatri".

I veri protagonisti - Olek Bondonio, Ferdinando Principiano, Guido Zampaglione, per citare i partecipanti del primo appuntamento - saranno vignaioli artigiani provenienti dalle zone più disparate, non solo d'Italia, tutti accomunati da una visione etica del loro ruolo e dalla consapevolezza che il vino è narrazione di territori, cultura e piacere di stare insieme. Una filosofia fondata sul rispetto dell'ambiente e del territorio di cui diventano interpreti ma soprattutto custodi.

"La scelta di questi produttori e dei loro vini non è casuale - sottolineano ancora dal CAP -, ma è legata a doppio filo al loro essere alternativi alla serialità. Ecco perché avremo modo di riflettere degustando, anzi, gustando con loro, senza negarci il piacere dell'approfondimento e il diritto all'allegria".

Si comincia domani alle ore 18, con prenotazione consigliata per un numero massimo di 40 partecipanti.