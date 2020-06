Unito, da settembre tornano gli esami in presenza

Da settembre gli esami dell’Università di Torino saranno di nuovo in presenza. Gli studenti che vivono in altre regioni potranno comunque sostenerli a distanza. Lo ha reso noto l'ateneo sul suo sito.

Anche la discussione delle tesi, a partire dall'autunno, sarà garantita nella doppia modalità. "Il nosto obiettivo", spiega Unito, "è offrire offrire a chi si iscrive condizioni quanto più possibile normali, nel rispetto della normativa vigente sul distanziamento sociale, garantendo la massima sicurezza".

Anche per la didattica saranno proposte soluzioni integrate, con lezioni in presenza, lezioni in diretta streaming e attività per piccoli gruppi.