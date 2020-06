Tragedia a Mathi: uomo investito e ucciso da un camion che gli arriva alle spalle

Tragedia questa mattina a Mathi, nel Canavese. Un uomo di 53 anni, infatti, è stato investito e ucciso mentre si trovava a bordo di una strada lungo la quale è improvvisamente sopraggiunto un camion.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica, ma l'impatto - che ha sorpreso l'uomo alle spalle - gli è costato la vita: il 53enne è morto sul colpo. Erano le 8.35 circa ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, ma non è stato possibile fare nulla per la persona coinvolta, che era ospite di una struttura nelle vicinanze, se non constatarne il decesso.