Una vetrina virtuale dove incontrare galleristi e raccontare la fotografia: nasce Torino Photo Tales

Dall'esperienza visiva di The Phair, sintesi iconica dell'arte fieristica tra photography e fair, nasce Torino Photo Tales, un percorso di narrazione virtuale che raccoglie, in una piattaforma online, una vetrina dedicata alla creatività dell’immagine, con la presentazione di opere di grandi maestri e giovani emergenti, corredate da video interviste a gallerie, musei, istituzioni culturali, editori, collezionisti, artisti e appassionati.

A partire da oggi, giovedì 25 giugno, la raccolta sarà disponibile e consultabile online, a comporre un vasto ed eterogeneo album digitale, preziosa e inedita finestra sul panorama artistico italiano e internazionale.

“L’emergenza Coronavirus – racconta Roberto Casiraghi, ideatore di The Phair insieme a Paola Rampini – ci ha stimolato a lavorare a nuove idee, sviluppando una delle funzioni della fiera, il sostegno del sistema artistico territoriale e soprattutto la valorizzazione delle gallerie d’arte che dedicano particolare attenzione a progetti artistici legati al tema dell’immagine. Abbiamo ridefinito i luoghi di confronto tra i protagonisti del sistema dell’arte, con l’obiettivo di rendere la proposta culturale il più esaustiva possibile per collezionisti, appassionati e per tutte le tipologie di pubblico che seguono il panorama artistico italiano”.

Il progetto vedrà la partecipazione, a titolo gratuito, di 38 gallerie, ognuna delle quali presenterà tre opere, per un totale di 114 opere fotografiche: un puzzle di immagini che raccontano una storia, suggeriscono una visione.

I visitatori troveranno, tra gli altri, Olaf Breuning, Fatma Bucak, Luigi Ghirri, Goldschmied & Chiari, Sam Falls, Alessandra Spranzi, Paolo Ventura, Massimo Vitali e tanti altri.

Per soddisfare la curiosità del pubblico e stimolare un interesse più consapevole, ogni serie di lavori sarà corredata da una video-intervista in cui il gallerista commenta le opere personalmente selezionate, rispondendo alle domande di un componente del board curatoriale.

Inoltre, per i primi quattro giorni (25-28 giugno), dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, i visitatori avranno la possibilità di comunicare live con il gallerista, attraverso una chat dedicata, intuitiva e diretta.

Dal 1° ottobre Torino Photo Tales proseguirà, sempre on line, con l’apporto di numerosi contributi esterni, attraverso interviste a musei, curatori, gallerie, editori, collezionisti, per presentare e approfondire opere, mostre e produzioni artistiche.

In attesa della prossima edizione dal vivo di The Phair, prevista dal 21 al 23 maggio 2021.